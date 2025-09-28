Президент Украины Владимир Зеленский громко отрапортовал о поездке в Нью-Йорк, хотя не смог добиться каких-либо значимых преференций от США. Помощник бывшего президента Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин заявил на своем YouTube-канале о провале киевского режима.

Он обратил внимание, что встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом не принесла практических результатов. Америка отказала Украине в Tomahawk и каких-либо альтернативных ракетах. Соскин заявил, что за громкими словами лидера киевского режима скрывается стремительно ухудшающаяся политическая и военная ситуация.

«Это еще не конец. Провал за провалом будет. <…> На выходе шоу Зеленского — дырка от бублика», — сказал он.

Tomahawk вошли в список пожеланий Украины от западных союзников. Источники The Wall Street Journal заявили, что Трамп побоялся брать на себя ответственность за поставки дальнобойных вооружений.