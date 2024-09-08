Шоу комика отменили в Германии из-за шутки про паралимпийцев

Немецкий телеканал Sat.1 отменил выход в эфир телешоу «Что в коробке» из-за некорректной шутки ведущего Люка Мокриджа о паралимпийцах. Об этом сообщило издание Bild .

«Четкое решение против Люка Мокриджа (35 лет)! Sat.1 не будет транслировать свое новое шоу „Что в коробке?“» — отметили журналисты.

Ранее комик Люк Мокридж в подкасте «Немцы» допустил неуместную шутку про участников Паралимпийских игр.

«Есть люди без ног и рук, которых бросают в бассейн — и побеждает тот, кто утонет последним», — заявил юморист.

Шутка вызвала негативную реакцию, несмотря на извинения ведущего.

Российские паралимпийцы выиграли 64 медали на Играх в Париже. На их счету 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовых награды.