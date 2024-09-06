Российских паралимпийцев пригласили на церемонию закрытия Игр-2024 в Париже

Он отметил, что приглашение на церемонию получили все, однако, как показывает практика, примет участие в ней около половины спортсменов. Это связано с логистическими трудностями, а также с тем, что некоторые атлеты могут предпочесть выспаться перед дальней дорогой домой.

Также Рожков отметил, что на закрытие приглашали и белорусских атлетов, но те отказались, поскольку в это время уже вылетают домой.

Церемония закрытия Паралимпийских игр состоится 8 августа.

Ранее президент Владимир Путин направил поздравительные телеграммы российским паралимпийцам, завоевавших золотые медали на Играх.