Российских паралимпийцев пригласили на церемонию закрытия Игр-2024 в Париже
Российская делегация сможет принять участие в церемонии закрытия Паралимпиады в Париже. Об этом сообщил каналу «Матч ТВ» глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
Он отметил, что приглашение на церемонию получили все, однако, как показывает практика, примет участие в ней около половины спортсменов. Это связано с логистическими трудностями, а также с тем, что некоторые атлеты могут предпочесть выспаться перед дальней дорогой домой.
Также Рожков отметил, что на закрытие приглашали и белорусских атлетов, но те отказались, поскольку в это время уже вылетают домой.
Церемония закрытия Паралимпийских игр состоится 8 августа.
Ранее президент Владимир Путин направил поздравительные телеграммы российским паралимпийцам, завоевавших золотые медали на Играх.