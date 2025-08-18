Шоу Comedy Club запретили в Узбекистане

Comedy Club запретили в Узбекистане из-за несоответствия нормам этики. Из выступления комика Алексея Щербакова удалили некоторые шутки, сообщил Shot . По информации Telegram-канала, Минкульт страны отправляет организаторам запреты и рекомендации к выступлениям приезжих артистов.

Все началось еще несколько лет назад. В 2023 году в Ташкенте планировалось провести шоу «Музыкальный Comedy Club». Однако его перенесли якобы по техническим причинам. Новой даты так и не назначили.

Как оказалось, Министерство культуры отправило организаторам письмо, в котором говорилось, что шутки и сцены из шоу, касающиеся семейных, супружеских и личных отношений, противоречат национальным ценностям и духовности.

«По словам местных организаторов, подобные отмены — не редкость. Программу артистов якобы тщательно отсматривают и просят подкорректировать, чтобы соответствовало „моральным нормам страны“», — отметили авторы публикации.

В 2023-м также не выступили Григорий Лепс, Ирина Дубцова, Диана Арбенина и Земфира*. В этом году некоторые шутки Алексея Щербакова убрали из его выступлений, а концерт T-Fest отменили.

Местные организаторы отмечают, что из-за подобных запретов теряют до 90% своих доходов.

В сентябре 2024 года шоу Comedy Club, выходившее в эфир на ТНТ с 2005-го, объявило о своем закрытии. Однако позже ведущие Гарик Харламов и Павел Воля назвали заявление о закрытии передачи шуткой.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.