Шор призвал к антиправительственным акциям протеста в регионах Молдавии

Оппозиционный лидер блока «Победа» Илан Шор призвал жителей регионов и городов Молдавии не подчиняться правящей партии «Действие и солидарность» и выходить на протесты. Об этом он заявил в Telegram-канале .

«Действующий режим объявил войну собственному народу. Санду и PAS показали, что люди для них — рабы, которые должны молча подчиняться. Но мы должны идти до конца! С 23 августа, со следующей субботы, я призываю всех — каждый город, каждый район — выйти на улицы», — указал он.

Власти страны, по словам Шора, боятся бунтующих граждан. Неповиновением в муниципалитетах оппозиция сможет добиться победы и в столице.

В субботу, 16 августа, организованная акция против политики президента Майи Санду в Кишиневе завершилась разгоном. Молдавские полицейские разобрали палаточный городок протестующих и арестовали 69 человек.