Полиция Молдавии задержала около 70 человек на протесте блока «Победа»

Молдавская полиция задержала 69 человек на протесте блока «Победа

Полиция Молдавии задержала 69 человек на протесте оппозиционного блока «Победа». Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел по республике.

Правоохранители также изъяли три автомобиля, 76 палаток, надувной матрас и четыре спальных мешка. Силовики составили 12 протоколов из-за хулиганства и 148 — из-за нарушений при организации собраний.

Акция в Кишиневе 16 августа завершилась разборкой установленного протестующими палаточного городка и жестким разгоном участников. Митинг организовал оппозиционный блок «Победа» против политики действующего президента Майи Санду.

Протестующие требовали от властей прекращения репрессий против оппозиции и освобождения политических заключенных.

В начале августа молдавский суд приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам заключения по делу о финансировании запрещенной в стране партии «Шор».