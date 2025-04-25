Молдавии необходимо сотрудничество с Евразийским экономическим союзом. Но вместо этого власти страны бредят вступлением республики в состав ЕС, рассказывая сказки о будущем процветании страдающим от реформ людям. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил лидер оппозиционного политического блока «Победа» Илон Шор.

Так он прокомментировал визит в Кишинев главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая объявила, что Молдавия в 2028 году может войти в состав Евроосоюза.

«Нам нужна политика прагматизма: прямое плотное сотрудничество с ЕАЭС — это и наши традиции, и торговля с ЕС, выгодная молдавскому народу, а не слепое подчинение диктату Брюсселя», — заявил Шор.

Политик подчеркнул, что Европейский союз не заинтересован в бедной республике. Все попытки заманить Молдавию в свой состав связаны только с созданием буферной зоны против России. Шор напомнил, что вступившие много лет назад в ЕС Румыния и Болгария никак не улучшили свое финансовое положение и остались самыми бедными.

Лидер политического блока «Победа» подчеркнул, что не поверил заявлениям Каллас о вступлении Молдавиии в ЕС в 2028 году. По его мнению, это пустые слова, предназначенные для прикрытия антинародных реформ, которые проводят действующие власти республики.

Президент Молдавии Майя Санду в первой половине апреля объявила, что рассчитывает завершить переговоры с Евросоюзом о вступлении республики до конца 2027 года. Она подчеркнула, что сейчас завершение процесса зависит от будущих парламентских выборов, если большинство наберут противники интеграции.