Санду назвала сроки завершения переговоров о вступлении Молдавии в ЕС

Санду: Молдавия планирует завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2027 году

Молдавия рассчитывает завершить переговоры о вступлении республики в Евросоюз до конца 2027 года. Об этом президент страны Майя Санду заявила в подкасте на YouTube-канале.

«Мы хотим закончить переговоры до конца 2027 года — это очень серьезный, реальный план. Я хочу, чтобы мы не потеряли этот план», — сказал она.

По словам Санду, исход переговорного процесса могут решить предстоящие парламентские выборы, особенно если у власти окажутся противники евроинтеграции.

Она отметила, что нынешние власти Молдавии смогли серьезно продвинуться по этому вопросу.

В феврале стало известно, что Молдавия и Евросоюз заключили соглашение о предоставлении безвозмездной помощи на сумму 64 миллиона евро. Из низ 30 миллионов планируют направить для закупки газа и электроэнергии для Приднестровья.