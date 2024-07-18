Германия объяснила размещение дальнобойных ракет США на своей территории

Разрешение Германии на размещение дальнобойных тактических крылатых ракет и дальнобойного оружия США на своей территории станет ответом на развертывание Россией комплексов «Искандер» в Калининградской области. Об этом в интервью газете Tageblatt заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Он напомнил, что пока идет только процесс подготовки и место для размещения американского вооружения еще не выбрали. Но время для решения вопроса еще есть.

«То, что США будут делать в Германии с 2026 года, — это не что иное, как ответ на угрозу России в виде размещения „Искандеров“ в Калининграде», — заявил Писториус.

Министр обороны Германии добавил, что власти страны согласились пойти на такой шаг, чтобы не допустить эскалации и показать свою готовность оказать сопротивление в случае нападения.

Писториус добавил, что страна не размещала на своей территории американское оружие на протяжении 35 лет, но сегодня необходимы гарантии для защиты.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал размещение американских ракет в Германии возвращением к атрибутам холодной войны, которая на этот раз грозит прямым противостоянием. Он подчеркнул, что таким поведением Германия, США, Франция и Британия делают все, чтобы нанести России стратегическое поражение на поле боя.