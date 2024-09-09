Немецкая экономика переживает стагнацию из-за острой нехватки газа в условиях развития индустриализации. Такое мнение выразил кандидат исторических наук Евгений Семибратов в беседе со «Звездой».
По словам специалиста, самым оптимальным вариантом для Германии было получение газа через «Северные потоки». Сейчас участились случаи обсуждения вопроса расследования их подрыва, регулярно об этом говорит сам Шольц.
Семибратов отметил, что «Северные потоки» считались символом российско-германского партнерства.
Международный фестиваль народного творчества прошел в Красногорске
Завод в Красногорске поставил партию оптики российскому разработчику видеокамер
Уничтожение украинской БМП Bradley в Харьковской области попало на видео
Еще 9 земельных госуслуг упростили в Подмосковье
Названы имена погибших пилотов при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье
СК возбудил дело против похищавшего россиян солдата ВСУ
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте