Немецкая экономика переживает стагнацию из-за острой нехватки газа в условиях развития индустриализации. Такое мнение выразил кандидат исторических наук Евгений Семибратов в беседе со «Звездой».

По словам специалиста, самым оптимальным вариантом для Германии было получение газа через «Северные потоки». Сейчас участились случаи обсуждения вопроса расследования их подрыва, регулярно об этом говорит сам Шольц.

Семибратов отметил, что «Северные потоки» считались символом российско-германского партнерства.