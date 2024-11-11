Шольц снова ответил на оскорбление от Маска

Канцлер Германии Олаф Шольц во второй раз ответил американскому бизнесмену Илону Маску на оскорбления. Это заявление «делает мне честь», заявил он в разговоре с журналистами телеканала ARD.
Более подробно комментировать свою позицию политик не стал.
Ранее Маск на фоне развала правящей коалиции Германии назвал канцлера глупцом. Свое мнение он выразил в социальной сети X. В ответ на это Шольц заявил, что интернет-концерны не относятся к органам государства. К тому же, «мнение бизнеса не отражает позицию всего государства», поэтому он собирается принимать их к сведению.
В правящей коалиции в Германии произошли разногласия между «Зелеными», Социал-демократической и Свободной демократической партиями. Поводом для этого стали разные подходы в вопросах восстановления экономики и финансирования Украины.
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