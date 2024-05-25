Шольц сделал шокирующее признание об Украине

Шольц заявил, что Германия дошла до предела в помощи Украине

Германия оказала Украине всю помощь, которую только могла. Об этом заявил глава правительства Олаф Шольц, его слова привело издание n-tv .

По информации журналистов, после начала конфликта Германия поставила ВСУ оружие на 28 миллиардов евро и направила ей две системы ПВО Patriot.

«Действительно, мы довели это до предела возможного. Наша ответственность лежит в помощи в обороне Украины, но избегая конфликта между Россией и НАТО», — сказал Шольц.

Канцлер также вновь подчеркнул, что ФРГ не станет отправлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Немецкий депутат Сара Вагенкнехт заявляла, что наращивание военной поддержки Украины ведет Германию в пропасть. Она задалась вопросом, зачем выделять ВСУ новые ресурсы, если не осталось украинцев, желающих использовать их в бою.

Глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс объяснял, что Германия не хочет поставлять Украине Taurus, так как боится ударов ими по Крыму.