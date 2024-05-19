Ведет в пропасть. В ФРГ высказались о наращивании помощи Украине | 360°

Спецоперация 19 мая 2024, 18:51 Ведет в пропасть. В ФРГ высказались о наращивании помощи Украине Депутат Вагенкнехт: увеличение помощи Украине приведет ее в пропасть Dominik Butzmann / Photothek Media Lab / globallookpress / Global Look Press

Читать 360 в

Расширение военной помощи Украине подталкивает ее и Германию к пропасти. Такое заявление сделала депутат бундестага Сара Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х.

«Еще миллиарды на оружие, хотя украинцев, желающих воевать, почти не осталось? Этот курс ведет нас и Украину в пропасть», — написала она в ответ на сообщения о запросе Минобороны Германии к правительству страны выделить 3,8 миллиарда евро на нужды Киеву.

Реклама

Вагенкнехт подчеркнула, что настало самое время решать конфликт путем мирного урегулирования.

«Переговоры о прекращении огня более чем назрели!» — отметила парламентарий.

Тем временем министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Германия не хочет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, так как опасается ударов ими по Крыму. Он призвал поменять ФРГ поменять позицию и передать Украине оружие.