Путин отказался ехать на саммит G20 в Бразилию

Президент Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит «Большой двадцатки» в Бразилию, чтобы не срывать его работу. Об этом он сообщил на встрече с журналистами стран БРИКС, его процитировала пресс-служба Кремля.

«У меня с президентом Лулой прекрасные дружеские отношения. Ну что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Мы фактически сорвем работу „двадцатки“. Зачем?» — заявил он.

При этом Путин назвал работу форума полезной, если его не политизируют, и отметил, что Россию на нем достойно представят.

Накануне украинский генпрокурор Андрей Костин призвал Бразилию арестовать Путина по прилете. Ранее украинцы обращались с такими требованиями к властям Монголии и Туркмении.