Шольц призвал Путина не ставить Украину на колени

Шольц в обращении к Путину заявил, что Украина не даст поставить себя на колени

Украина достаточно сильна и не может себе позволить сложить оружие. С таким обращением к президенту России Владимиру Путину обратился канцлер Германии Олаф Шольц. Запись с заявлением главы немецкого правительства разместили в социальной сети X .

В своем выступлении Шольц подчеркнул, что Украина ведет борьбу за справедливый мир, и Германия ей в этом помогает.

«Украина сильна и не позволит поставить себя на колени и не позволит заставить себя сдаться. Путин должен, наконец, признать это», — заявил немецкий канцлер.

Комментарий к опубликованному видео оставил президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил Олафа Шольца за слова поддержки и добавил, что между двумя странами возникло единство. По его словам, совместная работа помогает защищать людей, спасать жизни и сохранять стабильность Европы.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами международных информационных агентств заявил, что отношение к Германии после начала поставок на Украину сильно изменилось в худшую сторону. Глава государства подчеркнул, что россияне испытали «морально-этический шок» после появления немецких танков на украинской земле.

В пресс-службе правительства Германии отказались комментировать заявление Путина. Также там не стали отвечать на вопрос об ухудшении отношений с Россией после предоставления украинским войскам вооружений.