Путин назвал шоком появление немецких танков на Украине

Путин заявил об изменении отношении к Германии после поставок оружия на Украину

Россияне изменили свое отношение к Германии после начала поставок оружия на Украину. Об этом в ходе беседы с руководителями иностранных информационных агентств заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что поставки оружия в зону конфликта — это всегда плохо. А самый опасный шаг происходит тогда, когда тот, кто передает оружие, начинает им управлять.

Путин напомнил историю с попавшими в прессу переговоров немецких офицеров, которые обсуждали удар по Крымскому мосту или другим российским территориям.

«Когда на украинской земле появились первые немецкие танки это уже произвело морально-этический шок в России. Потому что отношение к Федеративной Республике всегда было очень хорошим», — заявил президент России.

В конце мая власти Германии объявили, что разрешили украинским военным использовать свое оружие для ударов по территории России из-за тяжелой ситуации в Харьковской области. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт подчеркнул, что такое решение рассматривается, как право на оборону.