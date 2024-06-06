Правительство Германии отреагировало на слова Путина об угрозах Шольцу

Кабмин ФРГ: не комментируем слова Путина о том, что Россия не угрожала Шольцу

Правительство Германии не станет комментировать заявление президента России Владимира Путина об отсутствии угроз немецкому канцлеру Олафу Шольцу, когда тот принял решение о начале поставок оружия Украине. Об этом ТАСС заявили в кабмине ФРГ.

«Мы не комментируем это», — подчеркнули в пресс-службе немецкого правительства.

Также в кабмине не стали комментировать слова Путина о том, что поставки Германией нового оружия Украине разрушают отношения между двумя странами.

Накануне Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия никому не угрожала, а тем более — главам других государств.

Таким образом он ответил на вопрос о том, предостерегала ли российская сторона Шольца, когда канцлер одобрил передачу вооружений киевскому режиму.

Ранее Путин объяснил значение термина «денацификация». По его словам, это запрет пропаганды нацизма на законодательном уровне.