Шольц признал, что конфликт на Украине затянется | 360°

Мир 09 мая 2024, 15:47 Шольц признал, что конфликт на Украине затянется Шольц: конфликт на Украине будет идти дольше, чем хотелось бы ЕС IMAGO / Bernd Elmenthaler / Global Look Press

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Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что украинский конфликт сильно затянется. Об этом он заявил изданию Tagesschau.

«Всем нам понятно, что конфликт затягивается. Нам нужно быть полностью готовыми, что он продлится гораздо больше, чем нам того хочется», — сказал политик.

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Шольц призвал западные государства поставлять Украины как можно больше систем противовоздушной обороны Patriot.

Ранее глава правительства ФРГ заявил, что 35 тысяч немецких военных готовы в случае необходимости отправиться помогать своим союзникам. Он подчеркивал, что Минобороны ориентировано на защиту партнеров в Северо-Восточной и Центральной Европе.

Также Шольц заявлял, что государства Евросоюза намерены изымать до 90% суммы доходов от заблокированных зарубежных активов России на приобретение оружия для Украины, в том числе и у третьих стран.