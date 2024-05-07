Шольц заявил о готовых помочь союзникам 35 тысячах военных ФРГ | 360°

Мир 07 мая 2024, 07:52 Шольц заявил о готовых помочь союзникам 35 тысячах военных ФРГ Шольц заявил о 35 тысячах военных ФРГ, готовых помочь союзникам РИА «Новости»

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Около 35 тысяч немецких военных готовы при необходимости отправиться на помощь своим союзникам. Об этом на встрече с главами правительств стран Прибалтики в Латвии сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

«В случае чрезвычайной ситуации порядка 35 тысяч немецких военнослужащих готовы содействовать нашим союзникам», — отметил он.

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По его словам, армия Германии ориентировала на защиту своих союзников в Центральной и Северо-Восточной Европе. По его словам, войска ФРГ твердо намерены защищать «каждый сантиметр» земли НАТО.

«Безопасность наших союзников в Прибалтике — это наша безопасность. Нападение на них станет автоматическим нападением на нас, такого произойти не должно», — подчеркнул он.

Ранее Шольц совершил рабочую поездку в Китай, где провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны осудили нападение на ядерные объекты и выступили за соблюдение принципов Устава ООН.