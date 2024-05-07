Шольц раскрыл план Евросоюза по использованию доходов от активов России | 360°

Мир 07 мая 2024, 09:17 Шольц раскрыл план Евросоюза по использованию доходов от активов России Шольц: страны ЕС договорились потратить 90% доходов от активов России на Украину Kay Nietfeld / Global Look Press

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Страны Евросоюза смогут изымать доходы от замороженных зарубежных активов России и тратить до 90% суммы на закупку вооружений для Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на пресс-конференции с главами правительств Прибалтики, что речь пойдет о нескольких миллиардах евро ежегодно. Его процитировала пресс-служба правительства ФРГ.

«У нас в Европе есть консенсус, что мы хотим использовать непредвиденную прибыль от российских замороженных активов. Это значительная сумма, составляющая несколько миллиардов в год», — сказал он.

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Шольц уточнил, что по предварительной договоренности страны Евросоюза смогут направить около 90% доходов от замороженных средств России на поддержку обороны Украины. По его словам, на этот раз закупки не ограничат Европой — вооружения для украинской армии разрешат приобретать в третьих странах.

Германия, по словам канцлера, уже поставила или запланировала передать Украине вооружения на 28 миллиардов евро. Он заявил, что в ФРГ нарастили производство боеприпасов и продолжили увеличивать мощность военно-промышленного комплекса.

Евросоюз обещал к марту 2024 года поставить Украине миллион боеприпасов, но их отправку постоянно откладывали. Дипломаты заявили, что страны располагали лишь 600 тысячами снарядов.