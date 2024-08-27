Шольц пригорозил нелегальным мигрантам депортацией после теракта в Золингене

Канцлер Германии Олаф Шольц после нападения сирийца на участников фестиваля в немецком городе Золинген заявил, что властям необходимо усилить меры по депортации нелегальных мигрантов. Об этом сообщил журнал Spiegel .

Политик отметил, что не все приезжие могут оставаться в стране.

«Люди, которые не могут и не имеют права оставаться в Германии, должны быть репатриированы», — подчеркнул он.

Шольц также сообщил, что с 2023 года количество депортаций нелегалов увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом. Он пообещал, что власти продолжат усиливать эти меры.

Ранее сообщалось, что в Золингене, расположенном на западе Германии, во время городского праздника приезжий из Сирии совершил нападение с ножом. Позже группировка ИГ* подтвердила свою причастность к нападению на немецком фестивале.

* «Исламское государство», ИГИЛ, ИГ — террористическая организация, запрещена в России