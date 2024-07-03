«Шокировал всех». Поступок Орбана вызвал изумление во Франции

Сторонников конфликта на Украине шокировало предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня. Об этом лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети Х.

«Премьер-министр Венгрии Орбан приехал к нему вчера в Киев, чтобы… потребовать прекращения огня! Это шокировало всех здравомыслящих людей, которые хотят боевых действий», — сыронизировал он.

По мнению французского политика, именно прекращение огня является единственным здравым способом разрешения конфликта.

Орбан впервые за 12 лет прибыл в Киев 2 июля. На встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским он попросил рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Однако ему ответили отказом.

Премьер-министр Венгрии также выразил надежду, что диалог с Киевом продолжится.