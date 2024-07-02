Орбан призвал Зеленского подумать о прекращении огня ради переговоров

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо подумать насчет прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Такой совет в ходе визита в Киев озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова Зеленский привел в Telegram-канале .

«Я попросил Владимира Зеленского подумать о том, чтобы сделать перерыв, пойти немного по-другому — остановить огонь и продолжить переговоры. Прекращение огня способно ускорить темп переговоров», — отметил политик.

Орбан подчеркнул, что в течение ближайших шести месяцев председательства Венгрии в ЕС вопрос мира на Украине останется главным. Венгерский премьер обратил внимание, что видит эту задачу своей целью в сообществе.

Лидер Венгрии посещал Украину во вторник, 2 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что в Кремле не ждут от поездки никаких результатов.