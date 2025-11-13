Шойгу заявил о реваншистском курсе японского премьера

Премьер Японии Санаэ Такаити проводит противоречивую политику, совмещая заявления о нормализации отношений с Россией с курсом на реваншизм. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью РИА «Новости» .

Он отметил явное несоответствие между официальными заявлениями Токио и реальными действиями японского правительства.

«Японский премьер взяла курс на политику реваншизма и ревизионизма», — констатировал Шойгу.

Он выразил недоумение относительно совмещения этого курса с заявлениями о нормализации отношений с Россией.

Ранее Такаити заявила, что правительство Японии настроено заключить мирный договор с Россией, несмотря на существующие разногласия. В то же время новый глава Минобороны азиатской страны Синдзиро Коидзуми заявил, что Соединенные Штаты и Япония собираются последовательно усилить присутствие в регионе и активизировать совместные учения.