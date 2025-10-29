Япония и США договорились активизировать совместные учения

Соединенные Штаты и Япония в рамках оборонного альянса собираются последовательно усилить присутствие в регионе и активизировать совместные учения. Такое заявление сделал новый глава Минобороны азиатской страны Синдзиро Коидзуми, чьи слова привел ТАСС .

Министр выступил по итогам переговоров с американским коллегой Питом Хегсетом. Встреча состоялась в Токио.

«Для того чтобы укрепить самый великий альянс в мире — японско-американский альянс — в первую очередь необходимо улучшить структуру совместного командования, усилить наше совместное присутствие [в Индо-Тихоокеанском регионе]», — добавил он.

Коидзуми назвал такие шаги приоритетными задачами японско-американского альянса. Стороны также условились активизировать оборонное сотрудничество, в том числе обмен данными с Южной Кореей, Австралией и Филиппинами.

Ранее президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити подписали соглашение о реализации «новой золотой эры» в отношениях между странами.