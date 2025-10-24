Премьер Японии Такаити подтвердила намерение подписать мирный договор с Россией

Правительство Японии настроено заключить мирный договор с Россией, несмотря на существующие разногласия. Об этом заявила новый премьер-министр страны Санаэ Такаити во время речи перед парламентом после официального назначения, ее процитировала газета Yomiuri Shimbun .

«Политика японского правительства направлена ​​на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — заявила она.

По словам Такаити, в мире начались исторические изменения в балансе и обострилось геополитическое соперничество.

Она отметила, что возродит дипломатию Японии, которая должна занять ключевую позицию в глобальной повестке. Фундаментом политики Токио остается союз с Вашингтоном, который стал гарантом национальной безопасности. Исходя из этого, Япония намерена расширять взаимодействие по вопросам безопасности.

Ранее руководитель Центра японских исследований Институт Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов предположил, что новый премьер Японии не изменит политику в отношении России. По его словам, ключевые моменты двусторонних отношений сохранятся.