Шойгу встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин принял в Доме народных собраний в Пекине секретаря Совбеза России Сергея Шойгу. Об этом сообщило РИА «Новости».
Они планируют обсудить двусторонние вопросы обеспечения безопасности, а также международные и региональные проблемы.
Накануне Шойгу посетил Малайзию, где обсудил с премьером Анваром Ибрагимом перспективы всестороннего развития и взаимодействия двух стран, а также передал сердечный привет от президента Владимира Путина и отметил, что отношения России и Малайзии традиционно носят дружеский характер. Кроме того, секретарь Совбеза ответил на вопросы журналистов.
А до этого Шойгу встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто, который назвал Путина лучшим другом.
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