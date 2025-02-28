Шойгу встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин принял в Доме народных собраний в Пекине секретаря Совбеза России Сергея Шойгу. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Они планируют обсудить двусторонние вопросы обеспечения безопасности, а также международные и региональные проблемы.

Накануне Шойгу посетил Малайзию, где обсудил с премьером Анваром Ибрагимом перспективы всестороннего развития и взаимодействия двух стран, а также передал сердечный привет от президента Владимира Путина и отметил, что отношения России и Малайзии традиционно носят дружеский характер. Кроме того, секретарь Совбеза ответил на вопросы журналистов.

А до этого Шойгу встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто, который назвал Путина лучшим другом.