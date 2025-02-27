Шойгу обсудил с премьером Малайзии перспективы углубления сотрудничества

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на переговорах с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом обсудил перспективы углубления торгово-экономического, военного, политического, гуманитарного и энергетического взаимодействия, а также атомной энергетики и космоса. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза.

Секретарь Совбеза РФ зачитал послание от Владимира Путина, в котором президента России передал сердечный привет и отметил, что двухсторонние отношения стран традиционно носят дружеский характер.

«Консолидация наших усилий будет способствовать развитию наших отношений», — зачитал Шойгу послание Путина.

Ранее стало известно, что Сергей Шойгу прибыл в столицу Малайзии Куала-Лумпур с рабочим визитом. В ходе поездки он встретился с высшим руководством страны и провел переговоры по ряду актуальных вопросов.

Также Шойгу два дня назад провел встречу с лидером Индонезии Прабово Субианто.