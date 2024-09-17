Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Тегеран с необъявленным визитом. Об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB.
Как стало известно РИА «Новости», у Шойгу состоятся встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом.
В прошлый раз Шойгу отправился с рабочей поездкой в Иран 5 августа. Стороны обсудили сотрудничество между странами, а также укрепление контактов в сферах безопасности и торговли.
До этого секретарь Совбеза провел встречу в Алма-Ате со своим белорусским коллегой Александром Вольфовичем. Они подняли вопросы о гарантиях безопасности и концепции безопасности Союзного государства.
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