Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Тегеран с необъявленным визитом. Об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB .

Как стало известно РИА «Новости», у Шойгу состоятся встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом.

В прошлый раз Шойгу отправился с рабочей поездкой в Иран 5 августа. Стороны обсудили сотрудничество между странами, а также укрепление контактов в сферах безопасности и торговли.

До этого секретарь Совбеза провел встречу в Алма-Ате со своим белорусским коллегой Александром Вольфовичем. Они подняли вопросы о гарантиях безопасности и концепции безопасности Союзного государства.