Шойгу и секретарь Совбеза Белоруссии обсудили сотрудничество

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович провели встречу в Алма-Ате, где обсудили международную повестку и сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба Совета безопасности РФ.

«Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в Алма-Ате провел рабочую встречу с государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем. Стороны обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня и двустороннего сотрудничества», — заявили в Совбезе.

Кроме того, Шойгу и Вольфович обсудили российско-белорусский договор о гарантиях безопасности, а также концепцию безопасности Союзного государства.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что в отношениях стран есть сложные вопросы, но в основе их решений лежат интересы двух народов.