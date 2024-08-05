Шойгу отправился с рабочей поездкой в Иран

Шойгу прибыл в Тегеран с плановой рабочей поездкой

Фото: РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Иран с плановой рабочей поездкой 5 августа. Об этом сообщил ТАСС.

В ходе визита Шойгу проведет переговоры с секретарем Высшего совета нацбезопаности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и главой Генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери. Также у секретаря Совбеза России запланирована встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Стороны обсудят сотрудничество между странами, а также укрепление контактов в сферах безопасности и торговли.

«Также на переговорах будут обсуждаться различные аспекты глобальной и региональной безопасности», — сообщили в аппарате Совета безопасности России.

Ранее Шойгу в Казахстане обсудил с госсекретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичом международную повестку и сотрудничество.

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