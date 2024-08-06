Шойгу прибыл в Баку и встретился с президентом Азербайджана Алиевым

пресс-служба президента Азербайджана
Фото: пресс-служба президента Азербайджана

Ильхам Алиев встретился в Баку с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского президента.

Другие подробности встречи пока не приводятся.

Накануне Шойгу посетил с рабочим визитом Иран, где встретился со своим коллегой Али Акбаром Ахмадианом, начальником Генштаба страны Мохаммадом Багери и президентом Масудом Пезешкианом.

Месяц назад Алиев встречался в Астане с Владимиром Путиным в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. Тогда президенты обсуждали развитие торгового сотрудничества, планы по развитию совместной инфраструктуры и другие темы.

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