Шойгу и Вулин обсудили противодействие вмешательству Запада в дела стран

Фото: РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу обсудил с вице-премьером Сербии Александром Вулиным противодействие вмешательству Запада во внутренние дела стран. Об этом со ссылкой на пресс-службу аппарата сообщило РИА «Новости».

«Обсужден широкий круг вопросов российско-сербского сотрудничества в области безопасности», — передали в Совбезе России.

Отдельное внимание Шойгу и Вулин уделили взаимодействию правоохранительных органов государств в области информационной безопасности.

Ранее Шойгу встретился с секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем. Стороны обсудили российско-белорусский договор о гарантиях безопасности, а также концепцию безопасности Союзного государства. Российский представитель также обратил внимание, что члены НАТО начали отрабатывать вторжение в страны ОДКБ.

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