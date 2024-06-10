Шойгу и Вулин обсудили противодействие вмешательству Запада в дела стран

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу обсудил с вице-премьером Сербии Александром Вулиным противодействие вмешательству Запада во внутренние дела стран. Об этом со ссылкой на пресс-службу аппарата сообщило РИА «Новости».
«Обсужден широкий круг вопросов российско-сербского сотрудничества в области безопасности», — передали в Совбезе России.
Отдельное внимание Шойгу и Вулин уделили взаимодействию правоохранительных органов государств в области информационной безопасности.
Ранее Шойгу встретился с секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем. Стороны обсудили российско-белорусский договор о гарантиях безопасности, а также концепцию безопасности Союзного государства. Российский представитель также обратил внимание, что члены НАТО начали отрабатывать вторжение в страны ОДКБ.