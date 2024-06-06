Шойгу указал на подготовку НАТО к вторжению в страны ОДКБ
Шойгу: НАТО отрабатывает вторжение в страны ОДКБ, растет число провокаций
Страны НАТО начали отрабатывать вторжение в государства — члены Организации договора коллективной безопасности, увеличилось число воздушных провокаций. Об этом на заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, его слова привело РИА «Новости».
По его словам, «продолжающаяся экспансия НАТО» является непосредственной угрозой для стран ОДКБ.
«На западных и северных рубежах зоны коллективной безопасности размещаются новые системы вооружений, наращивается военное присутствие альянса. В воздушном пространстве растет число провокаций, проводятся многочисленные военные учения, на которых также отрабатывают вторжение на территорию стран ОДКБ», — сказал он.
Днем ранее стало известно, что НАТО начал масштабные учения в акватории Балтийского моря. Всего в маневрах альянс задействует порядка 50 кораблей, более 85 самолетов и около девяти тысяч военнослужащих.