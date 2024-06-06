Шойгу указал на подготовку НАТО к вторжению в страны ОДКБ

Страны НАТО начали отрабатывать вторжение в государства — члены Организации договора коллективной безопасности, увеличилось число воздушных провокаций. Об этом на заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, его слова привело РИА «Новости» .

По его словам, «продолжающаяся экспансия НАТО» является непосредственной угрозой для стран ОДКБ.

«На западных и северных рубежах зоны коллективной безопасности размещаются новые системы вооружений, наращивается военное присутствие альянса. В воздушном пространстве растет число провокаций, проводятся многочисленные военные учения, на которых также отрабатывают вторжение на территорию стран ОДКБ», — сказал он.

Днем ранее стало известно, что НАТО начал масштабные учения в акватории Балтийского моря. Всего в маневрах альянс задействует порядка 50 кораблей, более 85 самолетов и около девяти тысяч военнослужащих.