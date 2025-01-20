Шляпа помешала Трампу поцеловать жену на инаугурации

Перед церемонией инаугурации избранный президент США Дональд Трамп традиционно хотел поцеловать в щеку свою супругу Меланию, однако шляпа первой леди от Эрика Джавитса помешала этому. Трансляцию мероприятия ведет 360.ru на странице «ВКонтакте».
Трамп вышел к собравшимся в строгом костюме и лиловом галстуке. Он попытался поцеловать Меланию, потом сказал несколько слов действующему президенту США Джо Байдену.
Церемония инаугурации в этом году проходила в ротонде. От традиционного мероприятия на ступенях Капитолия вынудила отступить погода. Первым присягу принес вице-президент нового главы государства Джей Ди Вэнс. За ним — сам Дональд Трамп.
В Капитолий Байден и Трамп приехали в одной машине. Перед этим в Белом доме прошло традиционное чаепитие с семейством Байденов
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