Школьники во время экскурсии сбежали из Финляндии в Россию

Финские школьники сбежали с экскурсии у реки Коккола и незаконно пересекли границу с Россией. По возвращении их задержали пограничники, сообщило издание IltaSanomat .

Дети из города Савонлинна поехали к Кокколе организованной группой. По разным данным, они учились в первом или девятом классах.

В какой-то момент несколько человек без разрешения сопровождающих ушли в лес. Там их заметил пограничный патруль Юго-Восточной Финляндии.

Пограничная охрана сообщила, что правила перемещения в пограничной зоне нарушили 10 школьников, из них пятеро пересекли границу с Россией. Началось расследование.

Похожий случай произошел в августе в финской провинции Южная Карелия. Трое французов проигнорировали многочисленные таблички с предупреждениями и во время прогулки пересекли границу с Россией. Погранслужба сообщила, что им грозит штраф.