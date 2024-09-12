Школьники во время экскурсии сбежали из Финляндии в Россию
IltaSanomat: пятеро финских школьников незаконно пересекли границу с Россией
Финские школьники сбежали с экскурсии у реки Коккола и незаконно пересекли границу с Россией. По возвращении их задержали пограничники, сообщило издание IltaSanomat.
Дети из города Савонлинна поехали к Кокколе организованной группой. По разным данным, они учились в первом или девятом классах.
В какой-то момент несколько человек без разрешения сопровождающих ушли в лес. Там их заметил пограничный патруль Юго-Восточной Финляндии.
Пограничная охрана сообщила, что правила перемещения в пограничной зоне нарушили 10 школьников, из них пятеро пересекли границу с Россией. Началось расследование.
Похожий случай произошел в августе в финской провинции Южная Карелия. Трое французов проигнорировали многочисленные таблички с предупреждениями и во время прогулки пересекли границу с Россией. Погранслужба сообщила, что им грозит штраф.