Ученик устроил резню в финской школе

Как минимум три человека получили ножевые ранения в результате нападения в школе в финском муниципалитете Пирккала, подозреваемого задержали. Об этом сообщило издание Iltalehti .

В правоохранительных органах уточнили, что в настоящее время угрозы для жизни пострадавших нет. Подозреваемым в совершении преступления считают 16-летнего ученика школы.

В 10:42 по местному времени он направил в редакцию учебного заведения так называемый манифест, в котором отметил, что целями нападения станут ученицы, а затем он добровольно сдастся полиции. Подозреваемый также утверждал, что полгода планировал детали нападения.

На появившихся в соцсетях кадрах можно увидеть, как молодой человек оделся в черное, прикрепил видеокамеру к телу и вышел в коридор, где напал на девушек.

Ранее в Кабардино-Балкарии школьник дважды ударил сверстника ножом в грудь.