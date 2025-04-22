В Кабардино-Балкарии школьник дважды ударил сверстника ножом в грудь

В городе Прохладном в Кабардино-Балкарии разборки между школьниками привели к поножовщине. Один из учеников ударил другого дважды ножом в область груди. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

Против 17-летнего юноши возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Его поместили под домашний арест.

Пострадавшего ученика доставили в медицинское учреждение, где врачи оказали ему необходимую помощь. Сейчас угрозы жизни подростка нет.

Конфликт между учениками начался из-за сестры одного из юношей. Она нажаловалась брату на одноклассника, который якобы к ней приставал, рассказал 360.ru источник. Тот пришел разбираться с обидчиком, но не ожидал, что у парня будет при себе нож.

«Сначала они ругались на словах в школьном дворе во время большой перемены. Потом брат ученицы напал с кастетом на второго мальчика. Его бы просто забили, если бы он не достал нож», — уточнил он.

Увидев, что брата ранили, виновница разборок едва не упала в обморок. Придя в себя, школьница заявила, что на самом деле одноклассник ее не обижал.

«Сначала все думали, что он к ней лез и как-то задевал, вот она и нажаловалась брату. Но сейчас сама призналась, что наврала ради привлечения внимания к себе», — сказал источник.

Ранее стало известно, что в Рязанской области подростки жестоко избили сверстницу, а после заставили ее встать на колени и извиняться, записав все на видео.