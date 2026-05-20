МВД составило портрет типичного нападающего на школу подростка

Чаще всего нападения на школы устраивают подростки из полных и внешне благополучных семей, которые редко прогуливают занятия и получают положительные характеристики от учителей. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД Александр Богданов на форуме «Антитеррор» в Красноярске, его слова привел ТАСС .

Кроме того, такие школьники не конфликтуют со сверстниками и не стоят на учете в органах внутренних дел, поэтому и не попадают в поле зрения профилактических служб.

«Мы проводим тщательный анализ всех обстоятельств, которые помогли объяснить, как эти дети стали убийцами», — рассказал офицер полиции.

Всего в прошлом году на школы напали 11 раз, еще 21 нападение удалось предотвратить. С начала этого года предупредили уже 52. Самому младшему из готовившихся к преступлению всего 11 лет, хотя обычно их совершают в 14-15.

Ранее правительство России утвердило меры для профилактики негативных явлений среди детей и молодежи. Одна из них — кибердружины, которые будут выявлять деструктивный контент в интернете.