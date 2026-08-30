«Шин Бет» подтвердил возвращение сына Нетаньяху из США в Израиль

Сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Яира вывезли из США в Израиль из-за угрозы безопасности. Израильская спецслужба «Шин Бет» подтвердила газете Jerusalem Post его срочное возвращение.

В ведомстве заявили, что сочли серьезными риски причинения вреда Нетаньяху-младшему. После этого спецслужба организовала его поездку в Израиль в сопровождении группы охраны.

По данным издания, сын премьера жил во Флориде. Обозреватели не уточнили, кто мог представлять угрозу, когда она возникла и были ли предприняты против Нетаньяху какие-либо конкретные действия.

Ранее Совет мира и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились сформировать две рабочие группы для сектора Газа. Одна из групп сосредоточится на вопросах разоружения и демилитаризации анклава. Деятельность второй оставили в секрете.