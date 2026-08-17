Нетаньяху договорился с Советом мира о создании двух рабочих групп по Газе

Совет мира и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились о создании двух рабочих групп для сектора Газа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на канцелярию главы израильского кабмина.

Одну группа займется разоружением и демилитаризацией Газы. В канцелярии подчеркнули, что Израиль и Совет мира полны решимости завершить эти процессы до начала какой-либо реконструкции.

«Вторая рабочая группа сосредоточится на вопросах санитарии, чистой воды и других проблемах общественного здравоохранения населения Газы, которые также затрагивают народ Израиля», — отметили в сообщении.

Ранее советник израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что в Иерусалим прибыли зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и высокий представитель Совета мира по Газе Николай Младенов. Они провели переговоры с Нетаньяху.