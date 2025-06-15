Шиитская группировка в Ираке пригрозила США

Шиитская группировка «Кетаиб Хезболлах» пригрозила напасть на американские базы в Ираке в случае вмешательства США в конфликт Ирана и Израиля. Об этом заявил ее лидер Абу Хусейн аль-Хмидави, сообщило РИА «Новости».

По его словам, в Ираке внимательно наблюдают за тем, как Иран мужественно и стойко противостоит сионистской агрессии, и за перемещениями армии США в регионе.

«Если Америка вмешается в войну, мы без колебаний будем действовать прямо против ее интересов и баз, разбросанных по всему региону», — подчеркнул глава «Кетаиб Хезболлах».

Ранее стало известно, что Израиль просил Соединенные Штаты вступить в войну с Ираном. По информации анонимных источников, Трамп дал Биньямину Нетаньяху обещание присоединиться к операции при необходимости.