Израиль просил США вступить в войну с Ираном

Axios: Израиль в последние двое суток просил США присоединиться к войне с Ираном

В последние двое суток Израиль просил США присоединиться к войне с Ираном. Об этом написал портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

«В течение последних 48 часов Израиль обращался к администрации [президента США Дональда] Трампа с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы ликвидировать его ядерную программу», — отметили в публикации.

При необходимости США могут присоединиться к операции против исламской республики, такое обещание Трамп дал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, сообщили источники издания. США рассматривают эту просьбу, но пока администрация не рассматривает возможность вступать в конфликт, отметил Axios.

Серьезную обеспокоенность на глобальном рынке вызвали угрозы Ирана блокировать Ормузский пролив, через который проходят критически важные маршруты мировых поставок нефти.

Израиль нанес удар по экспериментальным лабораториям, связанным с ядерной программой Ирана, сообщили «Известия».