Шесть рейсов «Победы» задержали из-за закрытого неба Ирана

«Победа» 2 октября задержала 6 рейсов из Москвы в Дубай и обратно

Лоукостер «Победа» задержал шесть рейсов из Москвы в Дубай и обратно из-за ограничения воздушного пространства Ирана. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Рейсы перенесли на три часа. Авиакомпания рекомендовала пассажирам следить за статусом рейса и временем задержки на табло аэропорта вылета.

«С клиентами в аэропортах будут работать представители „Победы“», — добавили в пресс-службе.

Пассажиров будут информировать об изменениях в рейсах по указанным в бронировании контактам. Также авиакомпания создала оперативные чаты для клиентов.

Ранее Росавиация призвала авиаперевозчиков воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирана и Ирака из-за ситуации на Ближнем Востоке.

По предварительным данным, при атаке иранская армия впервые выпустила по израильской территории гиперзвуковые ракеты. По информации агентства IRIB, Иран смог уничтожить радиолокационный щит противоракетного комплекса «Хец». Также КСИР поразил ракетами израильскую базу «Неватим» в пустыне Негев.