Шесть человек пострадали при пожаре в пятизвездочном отеле в Турции

DHA: во время пожара в отеле в Мармарисе пострадали шесть человек

Пожар охватил пятизвездочный отель в турецком курортном городе Мармарисе, пострадали шесть человек, сообщило агентство DHA .

В отеле Marmaris Palace в момент возникновения пожара находилось 680 человек. Персонал быстро эвакуировал всех гостей. Пожарные оперативно потушили возгорание, но шести постояльцам понадобилась помощь медиков.

«Огонь начался утром, предположительно, в бойлерной, после чего перекинулся на номера. Шесть человек надышались дымом и были госпитализированы, их состояние хорошее», — сообщили журналисты.

Сейчас идет проверка для выяснения причин возгорания.

Ранее крупный пожар произошел в отеле на горнолыжном курорте в провинции Болу. Погибли почти 80 человек. Среди жертв оказался известный телеведущий Недим Туркмен. После трагедии турецкие власти распорядились закрыть как минимум 50 отелей в Анталье.