Известный турецкий телеведущий Туркмен погиб при пожаре в отеле в Болу

Известный телеведущий Недим Туркмен погиб при пожаре в отеле на горнолыжном курорте в Турции. Об этом сообщил телеканал Bloomberg HT .

Журналист отдыхал в провинции Болу вместе с семьей. Его жена и двое детей — 22-летний сын и 18-летняя дочь — также погибли.

Туркмена часто приглашали на телеканалы. Он выступал там не только как журналист, но и как аналитик и комментатор. Также телеведущий занимался консультированием в финансовых вопросах и был спортивным менеджером.

Пожар случился в отеле на горнолыжном курорте в Болу в ночь на 21 января. Некоторые гости прыгали из окон и спускались по простыням, чтобы выжить.

Жертвами стали 78 человек. Как позже сообщили в Институте судебной медицины, по меньшей мере 36 из числа погибших были несовершеннолетними.