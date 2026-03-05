Шесть человек пострадали из-за атаки БПЛА в Абу-Даби

Обломки сбитого беспилотного летательного аппарата рухнули в промышленной зоне Абу-Даби, пострадали шесть человек. Об этом сообщил канал Sky News со ссылкой на местные власти.

«Компетентные органы Абу-Даби отреагировали на инцидент, возникший в результате падения обломков на двух участках в районе ICAD 2, после успешного перехвата беспилотника средствами ПВО», — написали авторы материала.

Московские школьники, прибывшие в ОАЭ на языковые курсы, застряли в стране — они не могут выехать из-за конфликта на Ближнем Востоке. Дети находятся в безопасности, под присмотром взрослых. Консульство контролирует ситуацию.

Президент России Владимир Путин накануне поручил организовать вывозные рейсы из ближневосточных стран.