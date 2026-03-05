Приехавшие на языковые курсы школьники не могут вылететь в Москву из ОАЭ

Учащиеся московской школы застряли в ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства и не могут вернуться в Россию. Об этом 360.ru рассказала мать одного из подростков.

По ее словам, в Эмиратах с 21 февраля находится группа из 16 школьников, которые приехали в страну по программе изучения языка.

«Шестой день не могут детей вывезти, это ужасно», — отметила женщина.

Она отметила, что дети находятся в безопасности и под присмотром взрослых в академии, им предоставили условия для проживания, но возможности вывезти их нет из-за нехватки мест. Консульство держит ситуацию на контроле.

«Они должны были 1 марта вылететь из Абу-Даби в Шереметьево», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Ранее президент Владимир Путин распорядился организовать эвакуационные рейсы для россиян, застрявших в странах Ближнего Востока из-за операции США и Израиля против Ирана. Вопросом вывоза соотечественников займутся МЧС, Министерство иностранных дел и другие ведомства.