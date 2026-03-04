Путин поручил организовать вывозные рейсы с Ближнего Востока

МЧС и профильные ведомства получили поручение организовать для россиян вывозные рейсы из стран Ближнего Востока. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент Владимир Путин.

«Я соответствующие команды раздал уже МЧС, МИД и так далее», — подчеркнул глава государства.

Он попросил главу Минэкономразвития Максима Решетникова и зампреда правительства Виталия Савельева доложить об эвакуации туристов их ближневосточного региона.

Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля начали проводить военную операцию против Ирана. В ответ исламская республика атаковала американские объекты в ряде стран Ближнего Востока. Атаки зафиксировали в том числе в ОАЭ, Ираке и Саудовской Аравии.

В связи с обострением конфликта ряд государств закрыли воздушное пространство для гражданских самолетов. После взрывов в Дубае и Абу-Даби направлявшиеся туда лайнеры резко сменили курс и вернулись в аэропорты вылета.