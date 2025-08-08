«Шептун Путина»: в США раскрыли подробности о неожиданной роли Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с начала года стал конфиденциально общаться с Белым домом и давать советы команде Дональда Трампа, как лучше контактировать с представителями Кремля. Об этом заявил журналист Time Саймон Шустер, взявший у белорусского лидера интервью.

По его словам, Лукашенко выполняет роль «шептуна Путина» — но неизвестно, по собственной воле или по поручению Кремля. Кроме того, глава Белоруссии якобы предлагал американцам передавать российскому коллеге их сообщения.

США согласились на это, но за минувшие полгода российскому и американскому президентам так и не удалось встретиться лично, и напряженность в отношениях двух стран продолжила расти.

«Все это время Лукашенко продолжал передавать американцам совершенно иной сигнал, убеждая их, что Путин хочет мира и готов пойти на уступки», — подчеркнул Шустер.

В итоге, по словам журналиста, он все-таки добился своего: 7 августа помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что место встречи президентов России и США удалось согласовать. Шустер считает, что после этого Лукашенко сочтет миссию посредника выполненной и отойдет в сторону.

В интервью Шустеру белорусский лидер предупредил, что Россия не потерпит поражения на Украине и что США, если они не хотят потерять всю Украину, нужно договариваться как можно скорее.